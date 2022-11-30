Минск забил тревогу из-за резкого наращивания войск НАТО у границ

Международная обстановка продолжает обостряться

Тревожные новости пришли из братской Белоруссии. Глава Минобороны республики Виктор Хренин заявил, что в последнее время у границ страны зафиксировано беспрецедентное наращивание присутствия войск Североатлантического альянса.



Американские и натовские вояки постоянно пребывают на территорию Восточной Европы. Разумеется, присутствие в непосредственной близости недружественных бойцов вызывает серьезные опасения у Минска, а вслед за ним и у Москвы.

Как подчеркнул генерал-лейтенант, обстановка вокруг республики остается непростой. Хренин отметил, что западная коалиция обосновывает размещение воинских формирований в Восточно-Европейском регионе тем, что должна противостоять якобы грозящей ей с Востока "угрозе".

В частности, американцы организовали крупную базу хранения техники и боеприпасов в польском городе Повидзе. Более того, на фоне заметного обострения ситуации сопредельные с Белоруссией страны сконцентрировались на повышении оборонного потенциала и резко увеличили финансирование расходов на военно-промышленный комплекс.