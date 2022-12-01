Париж собирается "расследовать" действия Москвы

Власти Пятой республики решили взять на себя "почетную" функцию главного "обличителя" нашей страны. Во французском Министерстве иностранных дел объявили, что Париж уже приступил к подготовке проведения "специального трибунала", цель которого "расследовать" действия Российской Федерации на территории украинского государства.



Французы сообщили, что для решения этой важной задачи уже привлечены их европейские и украинские единомышленники, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Кроме того, представитель главного внешнеполитического ведомства Франции подчеркнул, что Париж всеми руками за действия незалежных органов правосудия, которые намерены "наказать" нашу страну за некие преступления, передает "Радио 1". В тот же строй встал Международный уголовный суд в Гааге.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", подобные действия грубо нарушают все нормы международного права. Абсолютно игнорируется принцип беспристрастности судебных разбирательств.