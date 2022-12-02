Странное поведение политиков озадачило народ

Французский лидер Эммануэль Макрон прилетел в Вашингтон, чтобы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом вопросы совместной повестки. Они касались военной операции на Украине, противодействия Китаю и укрепления партнерства между Францией и США. Однако больше всего внимания публики было приковано к странной выходке обеих президентов во время выступления перед прессой.

Известный своей любовью к долгим рукопожатиям Байден буквально вцепился в руку Макрона и не отпускал ее около 30 секунд, что-то с улыбкой говоря политику. В Сети даже стали шутить, что глава США забыл, что нужно переставать держать руку.

Журналисты телеканала Fox News назвали это "силовым приемом" или "поцелуем смерти". По их словам, так Байден пытался произвести впечатление на Макрона, сообщает Общественная служба новостей.

Впрочем, французский президент не оставил этот жест без ответа. После завершения своего выступления он сам подошел к главе США и крепко схватил его руку, приобняв и неотрывно смотря коллеге в глаза.

По данным западных СМИ, встреча Байдена и Макрона произвела неизгладимое впечатление на экоактивистов, которые были возмущены, что президенты решили съесть на ужин омаров. Сейчас их ловля находится в центре юридических и нормативных споров о возможном вреде, который оборудование промысловиков наносит гренландским китам, находящимся под угрозой исчезновения.