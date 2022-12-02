Эдвард Сноуден принял присягу гражданина России

Экс-црушник давно живет на территории нашей страны

Сегодня, 2 декабря, стало известно, что бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден наконец-то обзавелся российским паспортом и принял присягу гражданина нашей страны.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в самое ближайшее время американец должен стать полноценным гражданином Российской Федерации. Такой информацией с журналистами поделилась его супруга.

Напомним, Сноуден сбежал в Россию из Америки после того, как обнародовал конфиденциальную информацию о вероломной политике вашингтонских властей по всему миру.

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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