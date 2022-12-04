Простые европейцы внимательно следят за развитием событий

Недавнее предложение французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости предоставить нашей стране гарантии безопасности наделало много шума. Весьма эмоционально на заявление главы Пятой республики отреагировали немецкие интернет-пользователи. Своим мнением жители Германии поделились в комментариях под статьей авторитетного местного издания Die Welt.



Люди отмечают, что Парижу до сих пор удается сохранять некоторую независимость от Соединенных Штатов Америки. Франция не готова окончательно предавать собственные интересы и старается лавировать в сложившейся ситуации. При этом немцев весьма раздражает, что их собственные политики ведут себя как послушные прихвостни Вашингтона.

Комментаторы подчеркивают, что предоставление нашей стране гарантий безопасности предотвратило бы развязывание кровавого конфликта на территории украинского государства.

"Макрон на правильном пути. Деэскалация – правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!", "Нужно серьезно задуматься, как экспансия Североатлантического альянса на Восток повлияла на Россию", – делятся своими размышлениями пользователи Сети.