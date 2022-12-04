Американская разведка предрекла России серьезные трудности в военной сфере

Вашингтон отслеживает производство наших ракет

Руководительница Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Эврил Хейнс убеждена, что наша страна якобы может столкнуться с серьезными проблемами при строении высокоточных ракет, необходимых для проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства.



Таким мнением высокопоставленная американка поделилась во время своей речи на Форуме нацобороны Рейгана в Калифорнии. Государственная деятельница объявила, что у американской разведки есть данные, согласно которым в Российской Федерации якобы нет необходимых мощностей для полного производства на собственной территории ракет, нужных для реализации задач спецоперации.

При этом некоторое время назад бывший главнокомандующий нашей страны Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство высокоточного вооружения на территории России с большой скоростью увеличивается. Медведев отметил, что западной коалиции нужно внимательнее подсчитывать количество запусков российских ракет и наших запасов. Как подчеркнул замруководителя Совбеза, русских ракет на всех хватит.