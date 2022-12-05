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Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой руководительницы фракции правой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен. Главнокомандующему Пятой республики не понравилось, что политик сохраняет хорошие отношения с нашей страной. Однако позиция президента вызывает бурное негодование у его сограждан.
Своим мнением французы поделились в комментариях к соответствующей статье авторитетной местной газеты Le Figaro. Люди отмечают, что дружба с Москвой выглядит намного надежнее, чем взаимодействие с любым из государств-участников Североатлантического альянса.
"Москва не кинет вас при первой же возможности", – пишут комментаторы.
Интернет-пользователи отмечают, что были бы рады, если бы Париж пошел по пути сближения с Москвой. Поддержка России позволит сохранить национальный суверенитет Франции. Как известно, НАТО во главе с США активно навязывает свою волю европейским державам.
"Победа России на Украине необходима для освобождения Евросоюза от американской оккупации, которая длится уже более 70 лет", – резюмировали читатели французской газеты.
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