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На протяжении долгих десятилетий Соединенные Штаты Америки считают себя чуть ли не полноправным властелином мира. Однако ситуация меняется, и в лидеры начинают выбиваться другие крупные державы. Все громче звучат разговоры о том, что гегемония Вашингтона должна прекратиться. Любопытными размышлениями на этот счет поделились китайские эксперты.
Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", в Поднебесной с большим недовольством наблюдают за поведением американцев. Сейчас Соединенные Штаты проявляют агрессивность на территории украинского государства. Как известно, именно Белый дом провоцирует усугубление конфликта и поддерживает преступный марионеточный киевский режим.
Авторы популярного китайского издания Global Times отмечают, что такое вызывающее поведение говорит о том, что Белый дом обнаглел, и гегемонию американцев пора прекратить. Размышления китайских специалистов приводит телеканал "360".
Более того, очевидно, что Вашингтон специально громит европейскую экономику для того, чтобы держать "партнеров" в ежовых рукавицах. Китайцы подчеркивают, что будущее необходимо строить на принципах общего благоденствия для всех людей, а не на подчинении мира американцам, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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