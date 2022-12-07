Государственный переворот в ФРГ: что известно на данный момент

Государственный переворот в ФРГ: что известно на данный момент
Фото: Alexander Pohl / Alto Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Полиция задержала несколько десятков человек

В ФРГ проводят одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага. Об этом сообщает Die Zeit.

Утром порядка 3 тысячи полицейских начали обыск в 130 домах и квартирах по всей Германии, которые, вероятно, связаны со сторонниками радикальных взглядов. Всего по делу проходит 52 подозреваемых, из них удалось задержать 25 человек. 

Журналисты сообщают, что операция является самой масштабной в истории страны из-за количества привлеченных к ней правоохранителей, а также состава обвиняемых. К предполагаемой попытке госпереворота считают причастными важных правительственных деятелей, которые также являются наследниками прославленных дворянских родов. 

По сценарию они планировали захватить бундестаг и взять депутатов в заложники. Затем готовилось отключение света в стране, чтобы побудить население к восстанию. Новым главой государства хотели сделать высокопоставленного чиновника из АдГ (Альтернатива для Германии). При этом некоторые противники действующей власти были "гражданами Рейха*" – это люди, не признающие Федеративную Республику и ее демократические структуры, а также сторонники теорий заговора с уклоном в эзотерику. 

Силовики не исключают, что подготовка свержения власти в Германии может быть связана с Россией, однако доказательствами на данный момент не обладают. По их данным, подозреваемые пытались связаться с Москвой и запросить поддержки, но им было отказано. 

*сообщество внесено в список экстремистских организаций и запрещено в России

Источник: Die Zeit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Три сценария: как Россия ответит на нефтяное эмбарго Запада

Меры уже подготавливаются властями

"Опасный виток": в США забили тревогу из-за массированной атаки на аэродромы России

Киевский режим отбивается от рук

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей