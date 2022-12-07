Государственный переворот в ФРГ: что известно на данный момент

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В ФРГ проводят одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага. Об этом сообщает Die Zeit.
Утром порядка 3 тысячи полицейских начали обыск в 130 домах и квартирах по всей Германии, которые, вероятно, связаны со сторонниками радикальных взглядов. Всего по делу проходит 52 подозреваемых, из них удалось задержать 25 человек.
Журналисты сообщают, что операция является самой масштабной в истории страны из-за количества привлеченных к ней правоохранителей, а также состава обвиняемых. К предполагаемой попытке госпереворота считают причастными важных правительственных деятелей, которые также являются наследниками прославленных дворянских родов.
По сценарию они планировали захватить бундестаг и взять депутатов в заложники. Затем готовилось отключение света в стране, чтобы побудить население к восстанию. Новым главой государства хотели сделать высокопоставленного чиновника из АдГ (Альтернатива для Германии). При этом некоторые противники действующей власти были "гражданами Рейха*" – это люди, не признающие Федеративную Республику и ее демократические структуры, а также сторонники теорий заговора с уклоном в эзотерику.
Силовики не исключают, что подготовка свержения власти в Германии может быть связана с Россией, однако доказательствами на данный момент не обладают. По их данным, подозреваемые пытались связаться с Москвой и запросить поддержки, но им было отказано.
*сообщество внесено в список экстремистских организаций и запрещено в России
Меры уже подготавливаются властями