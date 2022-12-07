Угроза мировой безопасности нарастает

Сегодня для всех очевидно, что человечество столкнулось с серьезными вызовами. Резко возросла угроза развязывания полномасштабной ядерной войны. Своим мнением по поводу дальнейшего сценария развития событий поделился российский главнокомандующий Владимир Путин.



Президент подчеркнул, что сейчас нет смысла смягчать риторику по поводу возможного начала крупного ядерного конфликта – искать обтекаемые дипломатические формулировки неразумно. Все понимают, что основы мировой безопасности пошатнулись, и глобальный коллапс может начаться в любую минуту.

"Угроза ядерной войны нарастает. Здесь чего греха таить?" – подчеркнул российский главнокомандующий.

При этом Владимир Владимирович особо отметил, что Москва рассматривает ядерные боеголовки исключительно как средство защиты. Россия готова пойти только на ответно-встречный удар. При этом Кремль чувствует за собой ответственность и будет защищать союзные страны всеми имеющимися средствами.

Также Путин подчеркнул, что Москва хорошо понимает последствия, к которым может привести использование ядерного оружия. Мы не собираемся "размахивать им как бритвой", но оставляем за ядерными боеголовками функцию сдерживающего фактора.