Казахстан и Узбекистан сделали предательское заявление о России

Страны отказались от российского предложения

В конце ноября Москва выступила с инициативой создать "тройственный союз" между Астаной и Ташкентом по газу. Задумка направлена на "координацию действий при транспортировке российского газа по территориям" двух стран. Она также подразумевает торговлю ресурсом из России на внешних рынках.

После предложения Москвы глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Казахстан и Узбекистан в политическое турне. Ее сопровождала делегация, которая специализируется на вопросах энергетического сектора. Сразу после визита дипломата два государства сделали несколько заявлений в адрес России.

Заминистель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко сообщил, что газовая договоренность, предложенная Россией, находится лишь на стадии обсуждения. Однако позиция Астаны однозначна – территория страны ни при каких условиях не будет использована Москвой для обхода западных санкций.

Министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов также выступил с резкой критикой "тройственного газового союза", передает Reuters.

"Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что пока идет разговор лишь о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, а не о "союзе", сообщает Общественная служба новостей. Но в случае, если договоренность поставит под угрозу энергетическую и экономическую безопасность страны, соглашаться на это они не будут.

При этом, согласно озвученным официальным заявлениям после визита президента Казахстана Токаева в Москву на переговоры с Путиным, стороны предполагаемого союза договорились дополнительно обсудить вопрос в трехстороннем формате, передает телеканал "360". Резкие заявления о вероятном отказе Астаны и Ташкента были сделаны позднее.