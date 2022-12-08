Виктор Бут вернулся в Россию

Виктор Бут вернулся в Россию
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия и США провели долгожданный обмен

Сегодня, 8 декабря, информационное пространство разорвала важная новость о возвращении в родное государство российского гражданина Виктора Бута. Россиянин долгие годы находился в заключении на территории Соединенных Штатов Америки.

Гражданина РФ посадили в американскую тюрьму 14 лет назад – он находился за решеткой с 2008 года, а в 2012-м году судьи США вынесли решение, согласно которому Виктор должен был томиться в заключении четверть века. Бута обвинили в торговле оружием и поддержке терроризма. Долгие годы Министерство иностранных дел нашей страны старалось вызволить россиянина из американской тюрьмы. Наконец это удалось.

Виктора обменяли на американку Бриттни Грайнер. Баскетболистку осудили в августе этого года за контрабанду запрещенных веществ. Гражданку Соединенных Штатов Америки отправили в колонию на девять лет. Однако девушка провела в заключении всего несколько месяцев – процедура обмена успешно завершилась в аэропорту Абу-Даби.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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