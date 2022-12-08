Киевский режим сам роет себе могилу

Как известно, глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркивал, что решить конфликт в Незалежной за столом переговоров с нашим президентом Владимиром Путиным невозможно. Бывший лидер России Дмитрий Медведев резко высказался на этот счет.



Зампред Совета безопасности нашей страны обратил внимание на резонансное решение авторитетного американского издания Time объявить главу Незалежной человеком года. При этом в журнале отметили, что пан Зеленский является авторитарным правителем и жестко пресекает деятельность оппозиционных сил.

Медведев подчеркнул, что "ангажированным журнальчикам" стоило обратить внимание на тот факт, что киевский верховод отказывается от мирных переговоров. Впрочем, Россия только благодарна Зеленскому за такой шаг, так как теперь имеет все возможности "доделать работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы".

К слову, в Кремле также прокомментировали выбор журнала. Официальный представитель администрации нашего президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный шаг демонстрирует ангажированность и оголтелую русофобию западной прессы.