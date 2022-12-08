Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала

Решение редакции авторитетного издания удивило людей

Знаменитый американский журнал решил объявить человеком года главу киевского режима Владимира Зеленского. Такой шаг весьма озадачил многих представителей экспертного сообщества, а также простых жителей Европы и США. Дошло до того, что некоторые пользователи Сети сравнили украинского главнокомандующего с Гитлером.



В интернет-пространстве напомнили, что руководитель фашистской Германии Адольф Гитлер в свое время также был признан человеком года. Это случилось в 1938-м году. При этом именно он виноват в смертях огромного числа людей и развязывании самой кровавой войны в истории человечества.

"Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным", – пишут комментаторы.

Другие в шутку предположили, что пана Зеленского, видимо, отметили особой наградой за получение неконтролируемого потока денежных средств от вашингтонской администрации. Люди также пишут, что именно украинский главнокомандующий делает все для того, чтобы подтолкнуть мир к глобальной ядерной войне.