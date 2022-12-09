Немцам надоело поведение политика

Немецкий канцлер Олаф Шольц продолжает гнуть антироссийскую линию. Недавно в пику французскому коллеге Эммануэлю Макрону, который подчеркнул необходимость предоставить России гарантии безопасности, немец заявил о том, что в таких гарантиях нуждается только Киев. Простых жителей Германии подобный подход сильно раздражает.



Своим мнением европейцы определились на страницах авторитетного местного издания Focus Online, сообщает телеканал "360". Люди прямо пишут, что умственные способности немецкого политика оставляют желать лучшего, раз он не может понять, что безопасность в Европе невозможна без соблюдения интересов Российской Федерации.

"Шольц – всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", – приводит один из комментариев немецких читателей ресурс РИА ФАН.

Также люди отмечают, что политика Парижа защищает национальные интересы Франции. Напротив, действия немецкого канцлера приводят к тому, что лидирующие позиции Германии в Европе постепенно уплывают из рук Берлина, публикует мнение немцев интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Немцев весьма раздражает, что местные политики не думают о благоденствии простых жителей страны и готовы во всем слушаться вашингтонскую администрацию.