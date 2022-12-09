Трамп назвал страшным позором обмен Бута на Грайнер

Политик считает сделку невыгодной

Главной темой вчерашнего дня стала новость о том, что российским дипломатам наконец-то удалось договориться о возвращении на Родину россиянина Виктора Бута. На эту тему весьма резко высказался бывший главнокомандующий Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по мнению скандального политика, обмен важного российского заключенного на баскетболиску Бриттни Грайнер – большая глупость и позор для вашингтонской администрации.

Трамп уверен, что американка не стоит россиянина, который почти 15 лет удерживался в одной из американских тюрем.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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