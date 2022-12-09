Bloomberg: Индия нанесла удар в спину России

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Глава правительства Индии Нарендра Моди отказался от проведения с российским лидером Владимиром Путиным ежегодного саммита, запланированного на конец текущего года. Об этом стало известно сегодня, 9 декабря.
Ранее в Bloomberg появилась информация, что причиной отмены запланированного мероприятия стали "завуалированные угрозы" Кремля, якобы таким образом грозившегося применить ядерные боеголовки. В Нью-Дели оставшиеся анонимными источники правительства Моди уточнили, что именно ядерный аспект побудил Индию ответить отказом.
Один из российских анонимных источников, близких к правительственным кругам, уточнил, что Нью-Дели приняло подобное решение еще в ходе саммита ШОС, состоявшегося в Узбекистане. В тот момент Моди заявил Путину, что современная история не является "эпохой войны".
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