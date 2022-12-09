Путин рассказал, почему проехался по Крымскому мосту

Глава государства полностью доволен качеством объекта

Российский лидер Владимир Путин назвал свое желание проехаться по Крымскому мосту желанием оказать поддержку строителям и проверить качество выполненных работ – оно полностью соответствует самым высоким ожиданиям, указал президент страны в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Глава государства уточнил, что таким образом и поблагодарил строителей.

"Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий, на самом высшем уровне – техническом и технологическом", – указал Путин.

