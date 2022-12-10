"Газовый удар" России поставит весь Запад на колени - СМИ

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Возросший по всему миру спрос на энергоресурсы, вызванный санкционными решениями Запада по России, в будущем может увеличить зависимость стран развивающегося сектора от РФ. Такого мнения придерживается обозреватель японского издания Nihon Keizai.
Через четыре года, говорится в материале, последствия подорожания энергоресурсов будут ощущаться куда острее, чем сегодня. Однако, указывает источник, вместе с тем будут расти экономики развивающихся стран, которые начнут искать свое место в фарватере Китая и России из-за санкций, обрушенных Западом.
Уже сегодня азиатские государства – включая тех, кто соблюдает санкционные правила Запада – не видят иных альтернатив, кроме как обратиться за помощью к России.
Напомним, с 5 декабря действует эмбарго Запада на нефть, производимую в России и перевозимую морским путем. G7 также установили ценовой потолок на нефть из РФ по цене в 60 долл. за баррель.
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