У Москвы в руках серьезный козырь

Возросший по всему миру спрос на энергоресурсы, вызванный санкционными решениями Запада по России, в будущем может увеличить зависимость стран развивающегося сектора от РФ. Такого мнения придерживается обозреватель японского издания Nihon Keizai.

Через четыре года, говорится в материале, последствия подорожания энергоресурсов будут ощущаться куда острее, чем сегодня. Однако, указывает источник, вместе с тем будут расти экономики развивающихся стран, которые начнут искать свое место в фарватере Китая и России из-за санкций, обрушенных Западом.

Уже сегодня азиатские государства – включая тех, кто соблюдает санкционные правила Запада – не видят иных альтернатив, кроме как обратиться за помощью к России.

Напомним, с 5 декабря действует эмбарго Запада на нефть, производимую в России и перевозимую морским путем. G7 также установили ценовой потолок на нефть из РФ по цене в 60 долл. за баррель.