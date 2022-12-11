Польша пошла на отчаянный шаг из-за страха перед Россией

Польша пошла на отчаянный шаг из-за страха перед Россией
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти решили усилить оборону НАТО

После начало российской спецоперации на Украине Польша заключила несколько крупных контрактов в военной сфере. Все оборудование, как предполагается, направлено на "предотвращение возможной агрессии", пишет Le Fígaro. 

К примеру, на этой неделе в страну прибыли совершенно новые танки К2 и гаубицы К9. Всего Варшаве поставят порядка полутора тысяч единиц тяжелого вооружения по контракту, заключенному с Южной Кореей в июле. 

Также польское Минобороны планирует увеличить численность армии до 130 тысяч солдат и выделить допфинансирование на военные расходы. 

Аналитики считают, что Варшава делает это из-за страха быть атакованной со стороны Москвы. 

"Исторически Россия для них – наследственный враг", – указано в статье. 

Сейчас расходы и объемы военных контрактов Польши в разы превышают аналогичные статьи в бюджете у других стран Европы. Сама Варшава в сложившейся ситуации позиционирует себя как защитника НАТО на фоне украинского конфликта, пытаясь выбить у ЕС больше финансирования. 

Источник: Le Fígaro
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