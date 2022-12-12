Глава республики обозначил свою позицию

Действия Российской Федерации на территории украинского государства находятся под пристальным вниманием всего международного сообщества. Недавно своим мнением на этот счет поделился чешский лидер Милош Земан. Глава государства неожиданно заявил, что грубо ошибся в своей оценке нашего главнокомандующего Владимира Путина.



Так, глава республики подчеркнул, что изначально думал о Владимире Владимировиче совсем иначе – последние события заставили чеха пересмотреть свое отношение к российскому главнокомандующему.

"Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны", – патетично сокрушается Земан.

В понимании чешского лидера, действия России в отношении Незалежной являются проявлением "агрессии", которая идет вразрез с интересами самой Москвы. Мол, наша страна не должна была вставать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Судя по всему, по мнению чеха, ей следовало молча наблюдать за бесчинствами украинских боевиков.

Также Милош Земан подчеркнул, что полностью поддерживает киевский режим и настаивает на том, чтобы западные страны продолжили оказывать Украине финансовую и военную помощь.