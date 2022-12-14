Похороны Байдена: президента США готовят в последний путь

Возраст нанес лидеру серьезный удар

В конце ноября американскому лидеру Джо Байдену исполнилось 80 лет, свой президентский пост он занял в январе 2021 года. И хотя следующие выборы состоятся в 2024-ом, американцы во всю начинают разгон предвыборной гонки.

Быший президент Дональд Трамп утверждает, что намерен баллотироваться. Байден, в свою очередь, с подобными заявлениями не спешит, хотя не скрывает – второй президентский срок был бы для него желаем. Тем не менее, на этом фоне американская пресса пестрит упоминанием возраста главы США – в 2024 ему будет 82, а по истечению срока 86. Журналисты уже во всю хоронят президента, что неимоверно выводит его из себя.

"Вы думаете, я не знаю, сколько мне, черт возьми, лет?", – выпаливает он в таких случаях.

Однако, по данным прессы, Байдена самого заботит преклонный возраст, и когда его спрашивают о будущих планах, то он деликатно отмечает, что "уважает судьбу".

Годы действующего президента играют на руку его 76-летнему оппоненту Дональду Трампу, который ставит в своей стратегии под сомнение способности Байдена исправно выполнять обязанности до конца срока.

Если глава США все же решится на участие в президентской гонке, то в случае победы этот срок станет для него последним во всех смыслах – занимать пост в третий раз он уже не сможет, да и в иной ситуации возраст вряд ли бы позволил это сделать.

Тем не менее, данные социологических опросов показывают, что американцы не очень довольны вероятными кандидатами от демократов и республиканцев, поскольку хотят видеть на посту президента более молодые лица, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".