Во время госпереворота планировали ликвидировать Шольца

Полицейские и спецслужбы Германии в данный момент полностью вовлечены в дело государственного переворота в стране. По делу проходит несколько основных обвиняемых. Был проведен обыск более чем в 130 домах и квартирах, которые предположительно связаны с заговорщиками, в результате чего изъяли сотни документов.

Осведомители утверждают, что в них содержались пункты о неразглашении планов, а также сами детали предполагаемого переворота – это штурм парламента, аресты его членов и убийство Олафа Шольца, канцлера ФРГ. Документы участники заговора подписывали, зная, что нарушение будет караться смертью.

Источники, близкие к следствию, утверждают, что обвиняемые ранее встречались с российскими дипломатами и просили у них поддержки. Но, по некоторой информации, Москва в этом отказала.

Основного фигуранта дела принца Генриха XIII Ройсса считают главным связным с Россией. Но до сих пор следователи не нашли никаких доказательств, что Москва как-то отреагировала на запрос о помощи, который он якобы сделал в июне.