Убийство канцлера ФРГ: что известно спецслужбам

Убийство канцлера ФРГ: что известно спецслужбам
Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Во время госпереворота планировали ликвидировать Шольца

Полицейские и спецслужбы Германии в данный момент полностью вовлечены в дело государственного переворота в стране. По делу проходит несколько основных обвиняемых. Был проведен обыск более чем в 130 домах и квартирах, которые предположительно связаны с заговорщиками, в результате чего изъяли сотни документов. 

Осведомители утверждают, что в них содержались пункты о неразглашении планов, а также сами детали предполагаемого переворота – это штурм парламента, аресты его членов и убийство Олафа Шольца, канцлера ФРГ. Документы участники заговора подписывали, зная, что нарушение будет караться смертью.

Источники, близкие к следствию, утверждают, что обвиняемые ранее встречались с российскими дипломатами и просили у них поддержки. Но, по некоторой информации, Москва в этом отказала. 

Основного фигуранта дела принца Генриха XIII Ройсса считают главным связным с Россией. Но до сих пор следователи не нашли никаких доказательств, что Москва как-то отреагировала на запрос о помощи, который он якобы сделал в июне. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
новости партнеров

Руководство ВС РФ готовит грандиозный сюрприз ВСУ на поле боя

Москва планирует разбить все надежды Запада на победу Киева

На Украине выдали новую версию инцидента с крейсером "Москва"

В Киеве уверяют, что попали по кораблю "Нептуном"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей