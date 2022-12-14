Москва подстраховалась и устояла

В краткосрочной перспективе, пишет обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли, можно утверждать, что Россия выстояла в экономическом противостоянии с Западом. Москва смогла своевременно подстраховаться и принять меры по самозащите.

Однако пока что нельзя определенно просчитать все последствия экономического натиска Запада. Кремль не отказался от планов по реализации государственных интересов в ходе конфликта на Украине. Последовавшая финансовая кампания Европы и Штатов вовсе не разрушила российскую экономику – автор указывает, что Россия все так же имеет доступ к иностранной военной помощи, отмечает телеканал "360".

Рубль выстоял и стал куда более устойчив к основной массе иностранных валют. С первых дней конфликта инфляция в России снизилась – хотя на момент начала СВО она достигала отметки в 17,8 процента. Хотя российским компаниям теперь крайне непросто привлекать средства из международных источников, доступ к отечественному рынку облигаций, привлекающему иностранных инвесторов, сохраняется. Фондовый рынок "накрыло" вовсе не так, как описывают на Западе.

Москва продолжает поставлять на внешний рынок энергоресурсы, после решения старых потребителей отказаться от всякого сотрудничества Россия смогла переориентироваться и найти новых. А ценовой рост смог компенсировать падение экспортных доходов за первые месяцы украинского конфликта, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".