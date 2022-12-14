Финляндия никогда не откажется от сотрудничества с РФ - СМИ

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Финляндия традиционно считает соседнюю Россию весьма привлекательным местом для бизнеса – он до сих пор проявляет заинтересованность в Москве и Петербурге, указал финский журналист Кости Хейсканен.
Саули Ниинисте ранее заявил, что с РФ важно сотрудничать, несмотря на отношения Запада с Кремлем. Тенденция сотрудничества сохраняется: бизнесмены также предлагают в Финляндии товары от россиян. Которых, кстати говоря, стало очень мало после событий на Украине. Раньше их было куда больше – теперь многие финские компании на грани разорения из-за оттока клиентуры, передает "Пятый канал".
Журналист не понимает обрушившейся на Ниинисте критики после таких слов: у двух стран давняя история, а также протяженная граница.
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