Ядерная угроза: Запад содрогнулся от четкого сигнала из России

Ядерная угроза: Запад содрогнулся от четкого сигнала из России
Фото: www.unsplash.com
За рубежом внимательно следят за происходящими в нашей стране событиями

В Британии обратили особое внимание на недавние учения российской армии. Журналисты авторитетного британского издания Daily Mail уверены, что Москва послала четкий сигнал западным странам.

Речь идет о размещении мощнейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в пусковую установку, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей". Загрузку произвели в Козельском ракетном соединении. Западные эксперты считают, что это действие было осуществлено с особым умыслом, и назвали его "новой ядерной угрозой".

"Цель учений – послать сигнал Западу", – приводит заявление британских корреспондентов телеканал RT.

В статье напомнили, что характеристики обсуждаемой баллистической ракеты позволяют уничтожать цели на территории Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны подчеркивали, что "Ярс" размещается в пусковой установке за счет специально сконструированного разгрузочного агрегата. На эту манипуляцию уходит несколько часов.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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