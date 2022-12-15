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В последнее время французский лидер Эммануэль Макрон позволяет себе достаточно жесткие высказывания в адрес нашего государства. Недавно он и вовсе разошелся и объявил, что считает действия Москвы на территории Незалежной "трусливыми". Однако сограждане высокопоставленного политика абсолютно с ними не согласны. Своим мнением простые французы поделились в комментариях к статье авторитетного местного издания Le Figaro.
Людей удивляет, что главнокомандующему Пятой республики пришло в голову назвать действия Российской Федерации "трусливыми". Французу напомнили, что именно он продолжает пресмыкаться перед американским гегемоном и готов выполнять любые его распоряжения. Макрона прямо назвали марионеткой вашингтонской администрации, которая не имеет собственного мнения.
"Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО. Макрон про себя говорит?" – пишут возмещенные интернет-пользователи.
Другие также отмечают, что подобного рода заявления Парижа лишь усугубляют ситуацию и явно не помогут мирному урегулированию конфликта на территории украинского государства.
"На словах он смел, а на деле – марионетка США", – подчеркивают комментаторы.
Французы также добавили, что им надоело наблюдать за растратой бюджета на помощь киевскому режиму. Местным политикам пора обратить внимание на внутренние проблемы.
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