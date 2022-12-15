Французы разгромили Макрона за резкое оскорбление России

Французы разгромили Макрона за резкое оскорбление России
Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политику напомнили его место

В последнее время французский лидер Эммануэль Макрон позволяет себе достаточно жесткие высказывания в адрес нашего государства. Недавно он и вовсе разошелся и объявил, что считает действия Москвы на территории Незалежной "трусливыми". Однако сограждане высокопоставленного политика абсолютно с ними не согласны. Своим мнением простые французы поделились в комментариях к статье авторитетного местного издания Le Figaro.

Людей удивляет, что главнокомандующему Пятой республики пришло в голову назвать действия Российской Федерации "трусливыми". Французу напомнили, что именно он продолжает пресмыкаться перед американским гегемоном и готов выполнять любые его распоряжения. Макрона прямо назвали марионеткой вашингтонской администрации, которая не имеет собственного мнения.

"Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО. Макрон про себя говорит?" – пишут возмещенные интернет-пользователи.

Другие также отмечают, что подобного рода заявления Парижа лишь усугубляют ситуацию и явно не помогут мирному урегулированию конфликта на территории украинского государства.

"На словах он смел, а на деле – марионетка США", – подчеркивают комментаторы.

Французы также добавили, что им надоело наблюдать за растратой бюджета на помощь киевскому режиму. Местным политикам пора обратить внимание на внутренние проблемы.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
новости партнеров

Накрыл смертельным огнем: "Терминатор" привел в ужас боевиков ВСУ у Сватово

Прорваться противнику не удалось

Убийство канцлера ФРГ: что известно спецслужбам

Во время госпереворота планировали ликвидировать Шольца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей