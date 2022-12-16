Захарова назвала одну причину отказа США открыто нападать на Россию

Захарова назвала одну причину отказа США открыто нападать на Россию
Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кровожадность Вашингтона не знает границ

Коалиция западных стран прямо и открыто демонстрирует свое крайне недружественное отношение к Российской Федерации. Как подчеркнула известный российский дипломат Мария Захарова, единственная причина отказа США от незамедлительного нападения на наше государство кроется в том, что вашингтонская администрация не сумела разработать план, при котором сама не пострадает.

Таким образом официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны отреагировала на резонансное заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки проявляют неограниченные аппетиты в вопросе управления мировым пространством. Если бы их умельцы сумели разработать план по разгрому России или даже захвату мира, они обязательно постарались бы его реализовать, передает слова Захаровой информационный ресурс "Общественная служба новостей".

Как напоминает РИА ФАН, ранее секретарша вашингтонской администрации пафосно объявила, что при наличии механизма прекратить участие нашей страны в Совбезе ООН, американцы бы немедленно им воспользовались.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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