Деваться экс-канцлеру некуда - приходится соответствовать инфотрендам

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не так давно раскрыла реальную цель Запада в Минских соглашениях, чем вызвала недовольство как у самих европейцев, так у россиян.

По словам политолога Ивана Мезюхо, Меркель банально решила вписаться в тренды, выдав в действительности лишь полуправду. На деле Германия, как и Европа в целом, в тот момент приложила немалые усилия, чтобы разработать документ, который бы послужил началу установления мира на Украине.

Позднее, однако, Меркель начала делать вид, будто Берлин вовсе не взял на себя никаких обязательств по обеспечению и выполнению Минских договоренностей. Киев начал готовиться к новой фазе внутреннего на тот момент конфликта.

"Вообще, симптоматично, что политик, отошедший от дел, должен соответствовать русофобским трендам. Меркель видит, как бывших политических деятелей на Западе преследуют, в отношении них разворачиваются судилища и общественный хейт", – приводит "Пятый канал" заявление эксперта.

Если Меркель попадет под каток политического давления и репрессий на Западе, как это часто происходит по ту сторону, то деваться ей особо и некуда – ни в России, ни в Штатах ее не ждут. Вот и бросила слова на ветер, чтобы обезопасить себя.