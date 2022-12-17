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Руководство Международной федерации футбола приняло жесткое решение отказать украинскому главнокомандующему выступить с видеообращением перед финалом Чемпионата мира. Киев весьма опечален таким шагом ФИФА, а вот многие европейцы в восторге от принятого решения. Так, весьма однозначно высказались жители Франции.
Французов раздражает, что Владимир Зеленский пытается использовать любую возможность для того, чтобы обратиться к Европейскому союзу с просьбой выдать ему как можно больше денег. Люди считают, что местным политикам пора сместить фокус внимания на внутренние проблемы – бесконечное обсуждение украинского кризиса многих достало.
"Браво, а то мы уже подумали, что Зеленский стал хозяином мира", "Пора перестать слишком политизировать футбол", – пишут в комментариях к соответствующей статье авторитетного французского издания Le Figaro интернет-пользователи.
Французы также напомнили, что в период предвыборной кампании незалежный главнокомандующий обещал стать "голубем мира", однако в итоге подтолкнул человечество на порог Третьей мировой войны.
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