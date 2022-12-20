Baijiahao: одна фраза Путина о Японии вызвала в Токио истерику

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Резкие слова президента России Владимира Путина о Японии вызвали у самих японцев неоднозначную реакцию. Обозреватели из Китая указали, что в отношениях Кремля с Токио все не так радужно – не в последнюю очередь из-за Курильских островов, остающихся яблоком раздора. А затем отношения обострились еще сильнее.
Как пишет Baijiahao, история началась со встречи Путина с молодыми специалистами. Тогда глава государства заявил, отвечая на вопрос о модернизации сейсмологических исследований, что у японцев, как пример, имеются в распоряжении тысячи станций слежения за сейсмологической активностью. Однако точное количество Путин назвать не смог, заявив, что с Японией Россию связывает лишь дзюдо – иного сходства он не видит.
Позднее японские обозреватели устроили истерику, заявив, что Москва сама внесла Японию в список недружественных стран. А российский флот чаще патрулирует воды у границ, нервируя соседей.
Ранее в Японии раскрыли причину бесстрашия Кремля перед Западом.
Единственный выход - стереть Украину с лица земли, заявляют эксперты