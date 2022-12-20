Baijiahao: одна фраза Путина о Японии вызвала в Токио истерику

Baijiahao: одна фраза Путина о Японии вызвала в Токио истерику
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В Стране восходящего солнца напряглись до предела

Резкие слова президента России Владимира Путина о Японии вызвали у самих японцев неоднозначную реакцию. Обозреватели из Китая указали, что в отношениях Кремля с Токио все не так радужно – не в последнюю очередь из-за Курильских островов, остающихся яблоком раздора. А затем отношения обострились еще сильнее.

Как пишет Baijiahao, история началась со встречи Путина с молодыми специалистами. Тогда глава государства заявил, отвечая на вопрос о модернизации сейсмологических исследований, что у японцев, как пример, имеются в распоряжении тысячи станций слежения за сейсмологической активностью. Однако точное количество Путин назвать не смог, заявив, что с Японией Россию связывает лишь дзюдо – иного сходства он не видит.

Позднее японские обозреватели устроили истерику, заявив, что Москва сама внесла Японию в список недружественных стран. А российский флот чаще патрулирует воды у границ, нервируя соседей.

Ранее в Японии раскрыли причину бесстрашия Кремля перед Западом.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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