Москва и Минск воспользовались примером США в ядерной сфере – "Ъ"

Практика американцев оказалась полезной

Власти Российской Федерации и Белоруссии приняли решение воспользоваться опытом Вашингтона и НАТО в сфере, которая относится к ядерным типам вооружения. К такому выводу пришли аналитики авторитетного издания "Коммерсантъ".



Эксперты обратили внимание на состоявшиеся на днях переговоры российского главнокомандующего Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Так, военная авиация республики прошла модификацию, благодаря которой на ней может быть использовано вооружение с ядерными зарядами, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

В статье аналитиков указывается, что ранее Москва выступала с критикой западной военной коалиции за подобную практику. Однако в главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что действия России и Белоруссии не нарушают нормы Договора о нераспространении ядерного оружия.

В МИД отметили, что решение о переоборудовании белорусских истребителей под несение ядерных зарядов было вынужденным ответом на агрессивную политику Североатлантического альянса, передает телеканал "360".