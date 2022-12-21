Москва и Минск воспользовались примером США в ядерной сфере – "Ъ"

Москва и Минск воспользовались примером США в ядерной сфере – "Ъ"
Фото: www.unsplash.com
Практика американцев оказалась полезной

Власти Российской Федерации и Белоруссии приняли решение воспользоваться опытом Вашингтона и НАТО в сфере, которая относится к ядерным типам вооружения. К такому выводу пришли аналитики авторитетного издания "Коммерсантъ".

Эксперты обратили внимание на состоявшиеся на днях переговоры российского главнокомандующего Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Так, военная авиация республики прошла модификацию, благодаря которой на ней может быть использовано вооружение с ядерными зарядами, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

В статье аналитиков указывается, что ранее Москва выступала с критикой западной военной коалиции за подобную практику. Однако в главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что действия России и Белоруссии не нарушают нормы Договора о нераспространении ядерного оружия.

В МИД отметили, что решение о переоборудовании белорусских истребителей под несение ядерных зарядов было вынужденным ответом на агрессивную политику Североатлантического альянса, передает телеканал "360".

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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