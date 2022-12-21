Москва и Минск воспользовались примером США в ядерной сфере – "Ъ"

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Власти Российской Федерации и Белоруссии приняли решение воспользоваться опытом Вашингтона и НАТО в сфере, которая относится к ядерным типам вооружения. К такому выводу пришли аналитики авторитетного издания "Коммерсантъ".
Эксперты обратили внимание на состоявшиеся на днях переговоры российского главнокомандующего Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Так, военная авиация республики прошла модификацию, благодаря которой на ней может быть использовано вооружение с ядерными зарядами, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
В статье аналитиков указывается, что ранее Москва выступала с критикой западной военной коалиции за подобную практику. Однако в главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что действия России и Белоруссии не нарушают нормы Договора о нераспространении ядерного оружия.
В МИД отметили, что решение о переоборудовании белорусских истребителей под несение ядерных зарядов было вынужденным ответом на агрессивную политику Североатлантического альянса, передает телеканал "360".
Единственный выход - стереть Украину с лица земли, заявляют эксперты