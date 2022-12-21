Мобилизация раскрыла проблемы в России - Путин

Чтобы их решить, Кремлю советуют увеличить призывной возраст

Проведение мобилизационных мероприятий позволило раскрыть наличие определенных проблем внутри России. Эти недочеты требуют оперативного решения, указал сегодня, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании коллегии оборонного ведомства.

Глава государства указал, что о наличии указанных проблем прекрасно известно руководству страны. Недочеты необходимо устранить, чтобы система была выстроена иначе – она должна быть "современной".

Путин также указал, что в курсе о попытках решения упомянутых проблем. О каких проблемах идет речь, не уточняется.

В ходе выступления на коллегии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России необходимо увеличить призывной возраст до 30 лет, сдвинув начальный возраст призыва с 18 лет до 21 года. Численность контрактников же необходимо довести до 695 тысяч.

Одной из приоритетных задач на 2023 год, добавил Шойгу, будет продолжение проведения СВО до полного выполнения поставленных задач.

В конце выступления Путин заявил, что согласен с предложениями министра по структурным изменениям в вооруженных силах.