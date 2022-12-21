Российские "Шахиды" сотрут украинскую экономику в порошок - генерал ВСУ

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Глава оборонного комитета Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что у Киева не должно быть никаких иллюзий по поводу российских дронов – атак точно не станет меньше.
Самое худшее, что могут предложить в Киеве, заявил Забродский – забыть о воздушных атаках россиян. Это никогда не произойдет. ВСУ же не контролируют ситуацию от слова "совсем".
ВС РФ переносят удары на объекты энергетического снабжения, что, к тому же, бьет по украинскому бюджету. Удары будут продолжаться. Основываясь на сентябрьских наблюдениях, имеющихся БПЛА у РФ хватит еще на несколько месяцев атак.
Забродский не исключает, что производство БПЛА в России будет расти. Ситуация рано или поздно приведет к истощению украинского ПВО и принуждению к чрезвычайно высокому расходованию зенитных ракет.
Руководство ВСУ закручивает гайки