Российские "Шахиды" сотрут украинскую экономику в порошок - генерал ВСУ

Российские "Шахиды" сотрут украинскую экономику в порошок - генерал ВСУ
Фото: Yves Choquette/www.globallookpress.com
Против БПЛА у Киева до сих пор нет приема

Глава оборонного комитета Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что у Киева не должно быть никаких иллюзий по поводу российских дронов – атак точно не станет меньше.

Самое худшее, что могут предложить в Киеве, заявил Забродский – забыть о воздушных атаках россиян. Это никогда не произойдет. ВСУ же не контролируют ситуацию от слова "совсем".

ВС РФ переносят удары на объекты энергетического снабжения, что, к тому же, бьет по украинскому бюджету. Удары будут продолжаться. Основываясь на сентябрьских наблюдениях, имеющихся БПЛА у РФ хватит еще на несколько месяцев атак.

Забродский не исключает, что производство БПЛА в России будет расти. Ситуация рано или поздно приведет к истощению украинского ПВО и принуждению к чрезвычайно высокому расходованию зенитных ракет.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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