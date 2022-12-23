Русофобская риторика в Европе только усиливается

В ряде западных стран в последнее время буйным цветом расцвели антироссийские настроения. На этот раз особо отличилась Чехия. Руководитель главного внешнеполитического ведомства этой страны Ян Липавский обратился с весьма наглым требованием в адрес Российской Федерации.



Так, шеф чешской дипломатии объявил, что Москва якобы обязана предоставить своим соседям некие гарантии ненападения. Мол, соседствующие с нашей страной государства очень боятся, что "коварная Москва" вынашивает планы по их захвату.

"Прежде всего, Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них", – объявил высокопоставленный чех.

Разумеется, чешский политик не стал вспоминать, что ранее наша страна предлагала Североатлантическому альянсу под предводительством США гарантии безопасности, которые учитывали интересы всех сторон и были призваны стабилизировать ситуацию в европейском регионе.