Чехия обратилась к России с наглым требованием

Чехия обратилась к России с наглым требованием
Кадр: www.youtube.com
Русофобская риторика в Европе только усиливается

В ряде западных стран в последнее время буйным цветом расцвели антироссийские настроения. На этот раз особо отличилась Чехия. Руководитель главного внешнеполитического ведомства этой страны Ян Липавский обратился с весьма наглым требованием в адрес Российской Федерации.

Так, шеф чешской дипломатии объявил, что Москва якобы обязана предоставить своим соседям некие гарантии ненападения. Мол, соседствующие с нашей страной государства очень боятся, что "коварная Москва" вынашивает планы по их захвату.

"Прежде всего, Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них", – объявил высокопоставленный чех.

Разумеется, чешский политик не стал вспоминать, что ранее наша страна предлагала Североатлантическому альянсу под предводительством США гарантии безопасности, которые учитывали интересы всех сторон и были призваны стабилизировать ситуацию в европейском регионе.

Источник: Агентство ЧТК ✓ Надежный источник
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