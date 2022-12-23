Ультиматумы США к Путину обречены на провал – политолог

Вашингтон зря надеется продавить нашу страну

Недавно в вашингтонской администрации заявили, что не против переговоров с главой России Владимиром Путиным, однако наш главнокомандующий почему-то должен лично прилететь в США, а также "выразить готовность" к предметному разговору с американским президентом Джо Байденом.

Как подчеркнул известный российский политолог Юрий Светов, такой ультимативный подход к нашей стране изначально обречен на провал. Очевидно, что Владимир Владимирович не будет реагировать на странные "хотелки" Вашингтона.

Москва уже обозначила, что готова разговаривать с американскими властями, но только на приемлемых для всех сторон условиях, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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