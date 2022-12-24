Раскрыты имена ключевых фигурантов военно-биологических проектов США на Украине

Раскрыты имена ключевых фигурантов военно-биологических проектов США на Украине
Фото: www.unsplash.com
Незалежная стала большой лабораторией для американцев

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства всплыли весьма любопытные факты о деятельности американцев на территории этой страны. Выяснилось, что Незалежная превратилась в огромную лабораторию для биологических экспериментов. В российском Минобороне сделали важное заявление по этому вопросу.

Так, глава войск радиационной и биозащиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов раскрыл имена высокопоставленных участников военно-биологической программы, развернутой на территории Украины.

Кириллов напомнил, что одну из ведущих ролей в этом проекте играл сын американского президента Хантер Байден. Кроме того, в деле по самые уши замешаны структуры, находящиеся под контролем американской Демпартии.

Среди участников проекта оказались экс-глава крупной американской компании DTRA Кеннет Майерс, экс-руководитель Нацинститутов здравохранения Фрэнсис Коллинс, а также руководитель отдела международных исследований известной компании Pfizer Джеффри Водсворт и многие другие.

В целом, складывается картина, согласно которой военно-биологическая деятельность на территории Украины курируется американскими демократами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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