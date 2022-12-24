На стиль президента обратила внимание журналистка

Популярная американская журналистка Кендис Оуэнс поделилась своим мнением по поводу украинского главнокомандующего Владимира Зеленского. Американка призналась, что не может прекратить смеяться, когда видит президента Незалежной на официальных мероприятиях. Гражданку США очень смешит тот факт, что Зеленский всюду ходит в милитари-нарядах.



Даже на встречи высшего уровня украинский лидер приходит исключительно в одежде военного стиля. В то время, как все приличные руководители стран одеваются согласно этикету – в строгие деловые костюмы.

"Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа", – делится своими впечатлениями американка в социальных сетях.

Журналистка подчеркнула, что считает такой подход к выбору одежды явным элементом пропаганды. Также девушка заявила, что ее очень раздражают бесконечные траты на благо киевского режима со стороны вашингтонской администрации. По ее мнению, давно пора прекратить отправлять деньги американских налогоплательщиков в карманы украинских коррупционеров.