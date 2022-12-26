Министр дал неутешительный прогноз

Сегодня уже все понимают, что человечество оказалось на пороге глобальных перемен. Очевидно, что текущее мироустройство приказало долго жить, скоро в мире многое изменится. Как подчеркнул руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров, бразды правления миром фактически ускользают из рук коллективного Запада.



Шеф российской дипломатии обратил внимание, что западные страны предприняли колоссальные усилия для того, чтобы полностью разорвать отношения с нашим государством. При этом очевидно, что больше всего от этого страдают сами европейцы.

Россия занимает жесткую позицию и не собирается бегать за русофобски настроенным Западом. У нашей страны было достаточно времени на то, чтобы укрепить отношения с государствами, которые на международной арене ведут себя прилично и готовы соблюдать достигнутые договоренности.

Лавров подчеркнул, что гегемонии Запада приходит конец и теперь ему придется договариваться с другими мировыми игроками.

"Хочет он или не хочет, придется договариваться", – подчеркнул глава российской дипломатии.