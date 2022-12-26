В разведке Германии разразился громкий скандал из-за "российского шпиона"

В разведке Германии разразился громкий скандал из-за "российского шпиона"
IMAGO/Frederic Kern/www.globallookpress.com
Берлин утверждает, что "агента" взяли шантажом

Немецкие медиа утверждают, что фигурант громкого дела в Германии, бывший сотрудник разведывательной службы ФРГ, которого арестовали по подозрению в сотрудничестве с Российской Федерацией, мог передавать конфиденциальные данные о ситуации на Украине.

По сообщениям местных СМИ, фигурант якобы предоставлял российской стороне информацию, отражающую ситуацию на Украине – предположительно, "агент" работал под давлением, так как мог оказаться жертвой шантажа.

Ранее генеральная прокуратура Германии заявила, что правоохранительные органы задержали сотрудника разведслужбы ФРГ Карстена Л., который подозревается в сотрудничестве с РФ. В медиа позднее заявились, что у фигуранта имелся доступ к информации, где фиксировались итоги прослушки спецслужб.

Источник: ARD ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ловкий план Суровикина заставил Запад скрежетать зубами

Вынужденные меры оказались высокоэффективными

Трое погибших: на военном аэродроме Энгельса прогремела серия взрывов

Страшные звуки разбудили горожан ночью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей