В разведке Германии разразился громкий скандал из-за "российского шпиона"

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Немецкие медиа утверждают, что фигурант громкого дела в Германии, бывший сотрудник разведывательной службы ФРГ, которого арестовали по подозрению в сотрудничестве с Российской Федерацией, мог передавать конфиденциальные данные о ситуации на Украине.
По сообщениям местных СМИ, фигурант якобы предоставлял российской стороне информацию, отражающую ситуацию на Украине – предположительно, "агент" работал под давлением, так как мог оказаться жертвой шантажа.
Ранее генеральная прокуратура Германии заявила, что правоохранительные органы задержали сотрудника разведслужбы ФРГ Карстена Л., который подозревается в сотрудничестве с РФ. В медиа позднее заявились, что у фигуранта имелся доступ к информации, где фиксировались итоги прослушки спецслужб.
Вынужденные меры оказались высокоэффективными