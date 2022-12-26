В разведке Германии разразился громкий скандал из-за "российского шпиона"

Берлин утверждает, что "агента" взяли шантажом

Немецкие медиа утверждают, что фигурант громкого дела в Германии, бывший сотрудник разведывательной службы ФРГ, которого арестовали по подозрению в сотрудничестве с Российской Федерацией, мог передавать конфиденциальные данные о ситуации на Украине.

По сообщениям местных СМИ, фигурант якобы предоставлял российской стороне информацию, отражающую ситуацию на Украине – предположительно, "агент" работал под давлением, так как мог оказаться жертвой шантажа.



Ранее генеральная прокуратура Германии заявила, что правоохранительные органы задержали сотрудника разведслужбы ФРГ Карстена Л., который подозревается в сотрудничестве с РФ. В медиа позднее заявились, что у фигуранта имелся доступ к информации, где фиксировались итоги прослушки спецслужб.