Раскрыта коварная стратегия американцев

Ситуация на международной арене ухудшается с каждым днем. Коллективный Запад выбрал своим главным врагом нашу страну и готов к самым решительным действиям. Так, авторитетная американская корпорация RAND разместила материалы, в которых описана стратегия эскалации вашингтонской администрации в отношении Москвы.



Опытные американские аналитики утверждают, что Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы на территории украинского государства наступил мир. Напротив – Вашингтону нужно максимальное обострение на полях проведения специальной военной операции, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Отдельно описываются планы Белого дома на ядерный конфликт. Отмечается, что американцы, с одной стороны, не желают того, чтобы Москва использовала смертоносные боезаряды. Однако в США вполне допускают такое развитие событий и уже придумали ответный шаг, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Так, Вашингтон прорабатывает возможность нанесения по России безнаказанного удара, который мировому сообществу объяснят как устранение "опасности" для всего человечества. Белый дом считает, что сможет провернуть такую аферу и убедить всех, что бьет по России из самых "благих" намерений.