"Свинтившие уроды": Медведев придумал наказание для сбежавших из России

"Свинтившие уроды": Медведев придумал наказание для сбежавших из России
Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
С предателями не стоит церемониться

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства некоторые наши сограждане приняли решение поддержать преступный киевский режим и, обосновавшись за границей, охаивают российские власти. С жестким заявлением в их адрес выступил замруководителя Совбеза нашей страны Дмитрий Медведев.

Бывший президент Российской Федерации считает, что достойным наказанием для таких предателей станет полный запрет на возвращение в родное государство. Политик подчеркнул, что ненавидящие свою страну люди, которые также лелеют в душе надежду, что она проиграет в военном конфликте, должны считаться "врагами общества". Таким лицам не место в России.

"Свинтившие уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо", – констатировал Дмитрий Анатольевич.

Медведев также подчеркнул, что единственным возможным способом вернуться на Родину для предателей должно быть публичное покаяние. Только искренне раскаявшиеся в своей русофобии люди могут получить право снова жить и работать на территории Российской Федерации.

Тем временем, наши бойцы продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации. "Пятый канал" показал кадры, на которых российский комплекс "Оса" расправился с украинским беспилотником.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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