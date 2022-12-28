NYT: Пентагон сбивает российские беспилотники

Получается пока не слишком успешно

Соединенные Штаты оказывают украинским войскам помощь в нацеливании на места, из которых ВС России производят запуск своих дронов. В материале New York Times говорится, что Пентагон пытается решить эту сложную задачу, разрабатывая технологии, которые решат вопрос с ранним предупреждением приближения роя "камикадзе" – чтобы повысить шансы ВСУ сбить дроны.

Задача по поиску мест запуска дронов представляет для американских спецслужб определенную сложность: российские вофска постоянно перемещаются – "от футбольного поля до парковок", пишет автор.

На политическом же уровне, говорится в материале, Штаты пытаются отрезать Россию от доступа к иранским БПЛА, которые, уверены в Белом доме, Москва активно использует в украинском конфликте. Администрация Джо Байдена пытается параллельно давить на Тегеран, чтобы тот "лишился возможности производить дроны и передавать их России". Если Белый дом провалится в этом вопросе, Пентагон будет передавать Киеву средства против российских БПЛА. Способы давления на Иран – чистая классика: санкции, экспортный контроль и давление на частные компании, производящие комплектующие.

Ни Тегеран, ни Москва не подтверждают информацию об использовании иранских технологий или дронов в украинском конфликте. В российском МИД указали, что тема закупок БПЛА у Ирана Россией была искусственным вбросом в западные медиа.