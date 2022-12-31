Кремль добился от Турции невозможного - СМИ

Кремль добился от Турции невозможного - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Эрдоган сворачивает кампанию в Сирии

Стали известны результаты трехстороннего диалога, в котором приняли участи главы оборонных ведомств Турции, Сирии и РФ в Москве. Как пишут медиа, ссылаясь на дамасские источники, Анкара согласилась на вывод военного контингента из Сирийской Арабской республики.

Вместе с тем Анкара дала заверения об уважении суверенитета САР. Все стороны были едины в вопросе курдских военных формирований – Россия, Турция и Сирия заявили о Рабочей партии Курдистана как о подконтрольной Соединенным Штатам и Израилю, а также как о формировании, представляющем самую большую опасность для Дамаска и Анкары.

Напомним, в конце декабря в российской столице состоялась встреча с участниками оборонных ведомств трех государств. Изначально страны договорились о формировании спецкомитетов из оборонных представителей и разведывательных служб. Первое заседание должно состояться в январе 2023 года в Москве.

Состоявшийся диалог между Турцией и Сирией на уровне руководителей Минобороны, пишут в СМИ – первая официальная встреча за одиннадцать лет.

Источник: Al Watan ✓ Надежный источник
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