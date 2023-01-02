Обстановка на международной арене обостряется

Положение дел в мировом пространстве оставляет желать лучшего. На карте есть несколько горячих точек, которые могут стать местом начала нового глобального конфликта. Таким мнением поделился известный российский сенатор Алексей Пушков.



По мнению члена Совета федерации, военный конфликт, в который будут втянуты ведущие мировые державы, может начаться с территории одного из трех регионов. По словам Пушкова, речь идет об Украине, Тайване или Корейском полуострове.

Сенатор отметил, что в этих регионах складывается тяжелая ситуация, которая может привести к плачевным последствиями. При этом Пушков подчеркнул, что украинское государство является самой вероятной точкой начала нового глобального конфликта. Действия Соединенных Штатов Америки и других членов Североатлантического альянса на территории Незалежной способны спровоцировать мировую войну.

Также сенатор добавил, что благодаря действиям Российской Федерации из этого списка горячих точек выбыла Сирия. В этой стране американцам пришлось отступить.