Глава немецкого МИД опозорилась после слов о Путине

Жители Германии разнесли Бербок за неосторожную фразу

Пользователи социальных сетей набросились с критикой на главу немецкой дипломатии Анналену Бербок, которая решила вслед за остальными европейскими политиками отработать новостную повестку после решения Кремля объявить режим прекращения огня на Украине по случаю Рождества.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ дала свой ценный комментарий на собственной странице в социальных сетях, заявив, что Кремль при желании мог бы просто вывести войска из Украины и прекратить СВО, и конфликт был бы завершен.

В ветке комментариев пользователи рассудили, что Запад каждый день уносит человеческие жизни. Если бы Штаты с Европой стремились покончить с украинским кризисом, поставки вооружения были бы прекращены.

"Либо она совершенно не понимает планов Путина, либо просто их игнорирует", "А если бы Германия желала мира, она бы предпочла дипломатию поставкам оружия для Украины", "Почему бы вам тогда просто не призвать всех к продлению режима о прекращении огня? Вы о таком не думали? Очень странно себя ведете", – пишут пользователи в комментариях.