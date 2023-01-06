Глава немецкого МИД опозорилась после слов о Путине

Глава немецкого МИД опозорилась после слов о Путине
Анналена Бербок. Фото: Annette Riedl/www.globallookpress.com
Жители Германии разнесли Бербок за неосторожную фразу

Пользователи социальных сетей набросились с критикой на главу немецкой дипломатии Анналену Бербок, которая решила вслед за остальными европейскими политиками отработать новостную повестку после решения Кремля объявить режим прекращения огня на Украине по случаю Рождества.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ дала свой ценный комментарий на собственной странице в социальных сетях, заявив, что Кремль при желании мог бы просто вывести войска из Украины и прекратить СВО, и конфликт был бы завершен.

В ветке комментариев пользователи рассудили, что Запад каждый день уносит человеческие жизни. Если бы Штаты с Европой стремились покончить с украинским кризисом, поставки вооружения были бы прекращены.

"Либо она совершенно не понимает планов Путина, либо просто их игнорирует", "А если бы Германия желала мира, она бы предпочла дипломатию поставкам оружия для Украины", "Почему бы вам тогда просто не призвать всех к продлению режима о прекращении огня? Вы о таком не думали? Очень странно себя ведете", – пишут пользователи в комментариях.
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

The Telegraph: НАТО вступит в войну с Россией в 2023 году

Альянс ищет поводы

Внук Шарля де Голля раскрыл заговор против России

Запад давно вынашивал коварные антироссийские планы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей