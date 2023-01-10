Разговор Путина и Си о конфликте с Украиной привел к грандиозному скандалу в Китае

Разговор Путина и Си о конфликте с Украиной привел к грандиозному скандалу в Китае
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В китайском правительстве полетели головы

Пекин в текущем году собирается кардинально пересмотреть сложившиеся отношения с Москвой. Об этом рассказали анонимные источники в правительстве Китая изданию FT.

Вопреки слухам, что Путин предупредил Си о готовящейся спецоперации на Украине во время визита на Олимпиаду, они утверждают, что в действительности российская сторона ни о чем подобном не говорила. За 20 дней до старта СВО президент России поднимал в беседе с китайским коллегой вероятность начала военной конфронтации, но указывал, что может принять любые меры, если "украинские сепаратисты" нападут на российские территории. 

После этого Китай ожидал, что Россия может начать вести ограниченные бои, но не полномасштабную конфронтацию с Украиной. По словам осведомителей, именно из-за этого замминистра иностранных дел Лэ Юйчэна, который считался главным российским экспертом, понизили в должности на два ранга – все потому, что он не смог узнать о планах Москвы с помощью разведданных.

Источники утверждают, что на этом фоне Пекин стал выражать недоверие и российскому лидеру. Однако пока говорить о разладе в отношениях между Россией и Китаем преждевременно – Си хочет использовать близкое положение к Владимиру Путину, чтобы торговать с Западом возможностями диалога и давлением о недопустимости использования ядерного оружия. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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