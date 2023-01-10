Мнением поделился арабский аналитик

Ситуация, разворачивающаяся в европейской части мира, оказывает огромное влияние на все международное пространство. Эксперты из разных стран бдительно следят за развитием событий. Так, знаменитый арабский аналитик Халид аль-Бухали уверен, что один шаг западных государств в отношении Российской Федерации фактически привел Европу и США на грань катастрофы.



Эксперт отметил, что после решения Соединенных Штатов Америки и Европейского союза вступить в открытое противостояние с нашей страной ситуация в большинстве западных государств резко ухудшилась.

Специалист обратил внимание, что из-за беспрецедентной поддержки киевского режима США и Европа катастрофически истощили собственные запасы вооружений. Кроме того, многие страны погрузились в пучину экономического кризиса. Евросоюз охватили протесты – простые жители в ярости из-за того, что не могут позволить себе привычный образ жизни.

Аль-Бухали считает, что западные политики были уверены: они смогут объединить мир против России, однако в итоге США и Евросоюз сами растеряли глобальное влияние. Теперь Запад фактически расколот, а мировое пространство ждет очередной раздел сфер влияния.