Президент опасается, что Москва может ударить по Парижу

Аналитики китайского издания NetEase утверждают, что российская сторона послала Эммануэлю Макрону своеобразный намек, что больше не купится на попытки лидера договориться об украинском конфликте – от этого послания, по их версии, у президента даже похолодела спина.

Они напомнили, что после проведенной операции Дмитрий Рогозин написал письмо Макрону и вложил в него извлеченный из его тела осколок. Как пишет URA.RU, бывший глава "Роскосмоса" передал, что ни одна из стран НАТО не избежит ответственности за военные преступления на Украине.

"Российский "подарок" намекал на то, что Францию ждут тяжелые времена, и у Макрона похолодела спина", – считают эксперты.

Они отметили, что ранее в тот же день президент Франции поговорил с Зеленским, пообещав передать ему легкие колесные танки. И сразу после этого Рогозин объявил об отправке письма Макрону.

Теперь, по их словам, французский лидер опасается, что Москва может готовить новое тяжелое испытание для Парижа, вынести которое он будет не в состоянии.