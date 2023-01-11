"Что вы дурака валяете?!": Путин устроил жесткий разнос министру на совещании

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Российский лидер Владимир Путин обсудил в ходе совещания с кабмином вопрос о поставках воздушных судов, проявив сильнейшее раздражение от действий подчиненных. В ходе совещания глава государства отчитал главу Минпромторга Дениса Мантурова за слишком медленное заключение контрактов на суда.
Начал Путин с того, что сообщил, что прекрасно ознакомлен с текущим положением дел – директора предприятий сами сообщили президенту, что никаких контрактов не видели в глаза.
"Что вы дурака валяете? Когда будут контракты? Я об этом говорю", – раздраженно выпалил Путин.
Мантуров в ответ выдал шаблонное "сделаем все возможное", однако российского лидера такой ответ не устроил – Путин заявил, что нужно сделать все возможное максимум в течение месяца.
Минпромторг, указал Путин, проявляет крайнюю медлительность в оформлении заказов на воздушные суда. Предприятия в отсутствие заказов от государства не понимают своих перспектив и производственных мощностей – у них отсутствуют заказы даже на текущий 2023-й год.
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